Der neue Europacup heißt "Europa Conference League"

Der neue dritte Europacup-Wettbewerb wird von der Saison 2021/2022 an den Namen „Europa Conference League“ haben. Das gab UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union am Dienstag in Ljubljana bekannt.

In dem Wettbewerb werden dann wie in der Champions League 32 Mannschaften starten. Die Europa League wird von 48 auf 32 Mannschaften reduziert. Gespielt wird in der Europa Conference League und der Europa League donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Diese Anstoßzeiten gelten ab 2021 auch für die Königsklasse an deren Spieltagen am Dienstag und Mittwoch.