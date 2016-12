Ältester männlicher Panda der Welt ist tot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der älteste männliche Panda der Welt ist tot.

Der Panda namens Pan Pan ist

im Alter von 31 Jahren an Krebs gestorben.

In den vergangenen 3 Tagen

hat sich sein Zustand stark verschlechtert.

Er konnte sich nicht mehr bewegen oder fressen,

und hat immer wieder das Bewusstsein verloren.

Eine Mitteilung vom Schutzzentrum zeigte,

wie groß die Trauer über den Tod von dem Panda ist.

Darin heißt es: „Er hat uns für immer verlassen, nachdem sich die Rettungsversuche des medizinischen Personals

als vergeblich erwiesen hatten.

Wir hoffen, dass es im Himmel kein Leiden

durch Krankheit mehr gibt“.

Pan Pan wurde im Jahr 1985 in China

in Sinchuan in freier Wildbahn geboren.

Seit er ein paar Monate alt war,

lebte Pan Pan in Gefangenschaft.

Sein Name bedeutet „Hoffnung“.

Er gab vielen Menschen Hoffnung,

dass wegen ihm die großen Pandas nicht aussterben.

Große Pandas sind nämlich stark gefährdet.

Mit mehr als 130 Kindern hat Pan Pan ein Viertel

aller in Gefangenschaft lebenden Pandas weltweit gezeugt.