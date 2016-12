Der älteste männliche Panda der Welt, der mehr als 130 Nachkommen gezeugt hat, ist tot. Pan Pan starb im Alter von 31 Jahren an Krebs, wie Chinas Zentrum für den Erhalt und die Erforschung von Riesenpandas am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen drei Tagen habe sich Pan Pans Zustand rapide verschlechtert, er habe sich nicht mehr bewegen oder fressen können und das Bewusstsein verloren.

Aus der Mitteilung, die das Schutzzentrum in einem sozialen Online-Netzwerk veröffentlichte, wurde deutlich, wie groß die Trauer über Pan Pans Verlust ist. "Er hat uns für immer verlassen, nachdem sich die Rettungsversuche des medizinischen Personals als vergeblich erwiesen hatten", hieß es. "Wir hoffen, dass es im Himmel kein Leiden durch Krankheit mehr gibt."

Foto: APA/AFP/STR Pan Pan war 1985 in der südwestchinesischen Provinz Sichuan in freier Wildbahn zur Welt gekommen. Seit er ein paar Monate alt war, lebte er aber in Gefangenschaft. Sein Name bedeutet "Hoffnung" und tatsächlich entwickelte er sich zum Hoffnungsträger in der Nachzucht des stark gefährdeten Großen Pandas. Pan Pan zeugte mehr als 130 Nachkommen und damit ein Viertel aller in Gefangenschaft aufgezogenen Pandas weltweit.

"Äquivalent zu rund hundert Menschenjahren"

Tan Chengbin, ein Wärter von Pan Pan, sagte der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, das Pandamännchen habe "das Äquivalent zu rund hundert Menschenjahren" erreicht. In freier Wildbahn werden Pandas etwa 20 Jahre alt, in Gefangenschaft leben sie in der Regel länger. Der älteste Panda der Welt ist laut Xinhua das 36-jährige Weibchen Basi, nachdem im Oktober in Hongkong das 38-jährige Pandaweibchen Jia Jia gestorben war.

Foto: REUTERS/STRINGER SHANGHAI Traurige Nachrichten gab es am 9. Dezember auch im Tiergarten Schönbrunn, wo das Panda-Männchen Long Hui im Rahmen einer Not-Untersuchung verstorben ist. Das am Mittwoch veröffentlichte Ergebnis der pathologischen Untersuchung war eindeutig: Der Panda hatte einen aggressiven Tumor.