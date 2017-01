Achtung: Sturm über Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es wird vor einem Sturm-Tief mit dem Namen Axel

gewarnt, das über Österreich zieht.

Am Berg Feuerkogel bläst der Sturm

mit 133 Kilometern in der Stunde.

Das ist so schnell, wie ein Auto auf der Autobahn fahren darf.

In der Wiener Innenstadt

erreicht der Sturm 94 Kilomter in der Stunde.

Deshalb wurde der Wiener Eistraum

beim Rathaus wieder gesperrt.

Auch viele Parks sind gesperrt.

Dazu gehören der Burggarten, der Volksgarten

und der Park um die Gloriette in Schönbrunn.

Im Tiergarten Schönbrunn musste der Zugang

am Tiroler Hof geschlossen werden.

Der Lainzer Tiergarten ist zwar offen,

aber es wird gewarnt, dass man sich nicht so nah

bei Bäumen aufhalten soll.

In Teilen von Österreich kommt auch

heftiger Schneefall dazu.

In Oberösterreich gab es am Morgen

schon kräftige Schneefälle.

Bis zum Nachmittag breitet sich der Schneefall aus.