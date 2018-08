Ab 2019 werden in der Seestadt Aspern Gemeinde-Wohnungen gebaut

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bis zum Jahr 2020 sollen in Wien 4000 neue Gemeinde-Wohnungen

gebaut werden.

Im Moment werden schon 3 700 Gemeinde-Wohnungen gebaut.

75 neue Gemeinde-Wohnungen sollen in der Seestadt Aspern

im Bezirk Donaustadt entstehen.

Ab 2021 können Menschen in den 1. Gemeinde-Bau in der

Seestadt Aspern einziehen.

Gemeinde-Wohnungen werden von der Stadt Wien gebaut

und gehören ihr auch.

Diese Wohnungen sind für ärmere Menschen gedacht.

Die Bewohner müssen dafür weniger Geld bezahlen als

für eine normale Wohnung.

Die Miete für diese Wohnungen beträgt 7,50 Euro pro Quadratmeter.

Das ist sehr günstig für Wien.

Miete nennt man den Betrag, den der Mieter für die Wohnung

an den Vermieter bezahlen muss.

Die Wohnungen haben 1 bis 3 Zimmer mit einem Balkon

und sind zwischen 35 und 70 Quadratmeter groß.

In Quadratmetern wird die Größe von Räumen angegeben.

Zusätzlich zu den Gemeinde-Wohnungen wird es auch einen Innenhof

mit Bäumen und Wiese geben und Bereiche fürs Spielen.

Außerdem wird es einen Veranstaltungs-Saal,

einen Kindergarten und Geschäfte geben.