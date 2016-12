9 Tipps für zauberhafte Weihnachten

Link zum Original-KURIER-Artikel

1.Schenken mit Gefühl

Wählen Sie persönliche Geschenke,

die von Herzen kommen.

Eine Internet-Umfrage hat ergeben:

Fotogeschenke, Schlüsselanhänger

und Kalender sind auf Platz 1 .

2.Kleidung zu Weihnachten

In Österreich tragen immer mehr Menschen

Weihnachtspullover mit Rentieren,

oder Weihnachtsmützen.

Die Weihnachtliche Kleidung bringt die Menschen

in Weihnachts-Stimmung.

3. Christbaum mit Zukunft

Es gibt die Möglichkeit, eine lebende Tanne

als Weihnachtsbaum zu kaufen.

So bestellt man die Tanne im Internet unter www.greentree.at.

Nach Weihnachten kann man die Tanne wieder zurückschicken

oder im eigenen Garten einpflanzen.

Eine lebende Tanne bekommt man ab 65 Euro.

4. Überraschungen beim Tisch

Man kann beim Tischdecken seine Kreativität

unter Beweis stellen.

Zum Beispiel könnte man die Teller

in einen Schneemann verwandeln.

Aus grünen Servietten kann man Tannenbäume Falten.

Anleitung und Bilder gibt es hier:

https://kurier.at/leben/20-tipps-fuer-eine-zauberhafte-weihnacht/236.337.742

5.Glückwünsche versenden

Weihnachten ist eine gute Gelegenheit um Freunden,

Bekannten und der Familie ein paar nette Zeilen zu schreiben.

6.Umweltfreundlich schenken

Geschenkpapier wird schnell zum Müll.

In Japan werden die Geschenke in Stofftücher eingepackt.

So kann man die Tücher jeder Zeit wiederverwenden.

7.Weihnachtsduft

Es müssen nicht teure Düfte sein.

Man kann Nelken in eine Orange stecken

und sie dann aufhängen.

Oder man kann Zimtstangen,

Nelken, Vanilleschoten, Orangenscheiben

und Lorbeerblätter erhitzen, um den Duft zu bekommen.

8.Kleine leuchtende Sterne

Wer ein Haus hat, schmückt mit Lichterketten.

Man kann auch eine Projektionslampe nehmen,

die ist einfacher und stromsparender.

Die Projektionsleuchte strahlt bunte Lichter an die Hauswand.

9.Abendliche Wanderung

Nach dem Essen und Trinken sollte das Auto stehen bleiben.

Einige spazieren zur Mitternachts-Messe mit einer Laterne.

Das ist stimmungsvoll und regt die Verdauung an.