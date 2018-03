7000 Paar Schuhe vor dem amerikanischen Kapitol

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den USA legten Menschen 7000 Paar Schuhe

direkt vor das amerikanische Kapitol.

Das amerikanische Kapitol ist ein Regierungs-Gebäude

in Washington D.C, der Hauptstadt der USA.

Im Kapitol werden wichtige politische

Entscheidungen besprochen.

In den USA gab es schon viele Anschläge

durch bewaffnete Schüler.

Deshalb haben viele Menschen gefordert,

dass es strengere Waffengesetze in den USA geben soll.

Der letzte Anschlag an einer Schule fand am 14. Februar

im Bundesstaat Florida in der Stadt Parkland statt.

Bei dem Anschlag gab es 17 Tote und 17 Verletzte.

Um zu zeigen, wie viele Kinder und Jugendliche

bisher durch Waffengewalt an Schulen in den USA

gestorben sind, gab es einen Protest für die Opfer.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich, dass man etwas

nicht gut findet und man sich eine Änderung wünscht.

Die Aktion wurde von der Gruppe „Avaaz“ gestartet.

„Avaaz“ macht seit 2007 Aktionen zu aktuellen Themen

und Ereignissen, zum Beispiel für Tierrechte oder gegen Armut.

Bei diesem Protest wurden 7000 Schuhpaare

vor das Kapitol in Washington gelegt.

Jedes dieser Schuhpaare steht für ein Todesopfer

durch Waffengewalt an Schulen in den USA.

Die Aktion soll eine stille Aufforderung an die Politiker

im Kapitol sein.

Strengere Waffengesetze sollen dafür sorgen,

dass es in den USA in Zukunft weniger Todesopfer gibt.

Die 7000 Schuhpaare für diese Aktion wurden gespendet.

Die Spenden kamen von den Familien der Opfer,

von der Bevölkerung und auch von

berühmten Menschen in den USA.

Diese Aktion soll auch auf den Protestmarsch

„March for our Lives“ am 24. März vorbereiten.

Dieser Protestmarsch richtet sich gegen Waffengewalt.

Die Aktion soll den Politikern im Kapitol

den Kummer zeigen, der durch Waffengewalt entsteht.