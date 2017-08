3. Teil von „Planet der Affen“ im Kino

Link zum Original-KURIER-Artikel

Heute, 3. August, kommt der 3. Teil

von „Planet der Affen“ ins Kino.

Der Film heißt „Survival“.

Das ist Englisch und bedeutet Überleben.

Das wird wahrscheinlich

der letzte Teil von dieser Film-Reihe sein.

Der erste und der zweite Teil

sind überraschend gut angekommen.

Der zweite hat sogar noch bessere Bewertungen

bekommen als der erste Teil.

Viele meinen, dass der Schauspieler Andy Serkis,

der den Affen Caesar spielt,

einen Oskar bekommen soll.

Das ist die höchste Auszeichnung,

die man beim Film bekommen kann.

Zum Inhalt vom Film:

Es geht darum, dass Caesar versucht

sich mit seinem Stamm in Sicherheit

zu bringen, vor dem Krieg mit dem Menschen.

Doch eine Gruppe von Soldaten

hat Caesars Familie getötet

und seinen Stamm gefangen genommen.

Sie werden in einem Lager zur Arbeit gezwungen.

Wer nicht tut, was verlangt wird,

wird mit der Peitsche geschlagen.