19 Gefangene in der Ukraine freigelassen

Seit 2014 wird darum gekämpft, ob ein Teil

von der Ukraine zu Russland oder

zur Ukraine gehören soll.

Es kämpfen ukrainische Soldaten gegen

Kämpfer, die zu Russland helfen.

Dabei wurden viele Menschen umgebracht,

verletzt oder eingesperrt.

In der Hauptstadt von Weißrussland hat

man sich auf einen Friedensplan

für die Ukraine geeinigt.

Es wurde aber noch nicht viel von dem

Friedensplan umgesetzt.

Ein kleiner Erfolg ist aber,

dass seit Anfang September weniger gekämpft wird.

Jetzt haben die Kämpfer, die zu Russland helfen,

19 Gefangene freigelassen.

Martin Sajdik ist Vermittler von der Organisation

für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa.

Er hofft, dass auch andere Kämpfer,

die zu Russland helfen, so einen Schritt

in Richtung Frieden machen.

Er wünscht sich, dass alle Beteiligten

dabei helfen, den Friedensplan umzusetzen.