1. First Lady von Österreich gestorben

Martha Kyrle war die Tochter

vom früheren Bundes-Präsidenten Adolf Schärf.

Sie war die First Lady von Österreich.

First Lady bedeutet erste Dame im Staat.

Damit bezeichnet man die Frau vom wichtigsten

Mann im Land, in Österreich vom Bundes-Präsidenten.

Die Frau vom damaligen Bundes-Präsidenten Adolf Schärf

war gestorben, deshalb wurde seine Tochter First Lady.

Jetzt ist sie mit 100 Jahren gestorben.

Martha Kyrle kam am 17. April 1917 in Wien auf die Welt.

Sie war zuerst Schauspielerin, später studierte

sie Medizin und wurde Fachärztin für Haut-Krankheiten.

Später heiratete sie den Chirurgen Paul Kyrle.

Chirurgen sind Ärzte, die Operationen durchführen.

Bei einem Gespräch zu ihrem 100. Geburtstag

sagte Martha Kyrle, dass es für sie

keine leichte Entscheidung war, ob sie First Lady wird.

Sie musste ihren Beruf als Ärztin dafür aufgeben.

An der Seite von ihrem Vater war sie bei vielen

Staatsbesuchen und Krönungen dabei.