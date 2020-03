Coronavirus: Aufatmen in China und Südkorea

Die Maßnahmen Chinas zur Eindämmung des Virus seien drakonisch wie wirksam: „Städte mit 20 Millionen Einwohnern wurden geschlossen, Krankenhäuser in Windeseile erbaut – das hat natürlich dazu beigetragen, dass sich das Virus nicht so rasch verbreitet.“ Das ließe sich zwar nicht eins zu eins auf Europa anwenden, dennoch könne die EU von China lernen: „ China hat seine Erfahrungen gemacht und man weiß jetzt immerhin mehr als vor sechs Wochen über das Coronavirus“, sagt Glatz.

Auch in Südkorea sank die Zahl der neu Infizierten. Am Montag habe es 131 weitere Fälle gegeben, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Das war die niedrigste Zunahme an einem Tag seit zwei Wochen. Die Gesamtzahl stieg auf mehr als 7.500 – deutlich weniger als in Italien (9.172). Bisher gab es in Südkorea 54 Todesfälle.