So werden kleine Küchen zum Raumwunder

2. Stauraum bis ins letzte Eck

In einer Miniküche ist die Grenze zwischen Charme und Chaos hauchdünn – denn je kleiner die Arbeitsfläche, desto schneller wirkt sie unaufgeräumt. Den entscheidenden Absprung in Richtung Ordnung schaffen Sie durch ein gutes Stauraumsystem. Mit der Hilfe von innovativen Küchenlösungen ist das gar nicht so schwierig: In einer Eck-Küche stellen Ihnen praktische Eckauszüge den gesamten Raum in Ihren Schränken zur Verfügung. In den Schubladen helfen Ladeneinsätze dabei, dass Besteck, Tassen und Co. ihren Stammplatz auf Dauer behalten. Gewürze, Nudeln und andere Vorräte werden platzsparend im Apothekerschrank verstaut. Und dank kreativen Hängevorrichtungen und Regalsystemen finden auch sperrige Gegenstände wie Bretter, große Messer und Krüge ihr Zuhause, ohne dabei störend zu wirken.