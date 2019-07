So nicht! Die 5 häufigsten Planungsfehler im Bad

Fehler #2: Die Beleuchtung falsch planen

Ausreichend Licht vergrößert das Badezimmer optisch. Aber nicht nur deshalb ist es wichtig. Es hilft auch, die Körperpflege möglichst genau zu gestalten und wirkt sich auf das Raumflair und Gemüt der Nutzer aus. Am angenehmsten wird dabei Tageslicht empfunden. Wenn möglich sollten also vor allem im Bad große Fenster angedacht werden. Die Beleuchtung im Raum an sich sollte unbedingt von verschiedenen Lichtquellen übernommen werden, um die unterschiedlichen Routinen im Bad ideal zu unterstützen. Wo Sie gerne ein entspannendes Bad nehmen, sollte das Licht eher warm und nicht grell sein. Wo Sie sich pflegen oder schminken muss es ideal ausgeleuchtet sein – Schatten sind hier fehl am Platz. Um diese zu vermeiden, sollten Sie auf Licht von links und rechts achten. Wichtig ist dabei auch die Färbung des Lichts. Rötliches, gelbliches und Neon-Licht verfälschen den Eindruck des Gesichtes nämlich und führen dazu, dass Make-up und Co. möglicherweise an falschen Stellen und im Übermaß eingesetzt werden. In den Lichtverhältnissen des Alltags warten dann oft böse Überraschungen. Neutralweißes Licht hingegen (etwa 3.300 bis 4.200 K) gibt die Gesichtsfarbe am natürlichsten wieder und ist daher die ideale Wahl.