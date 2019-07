Klein, aber oho: So kommt Ihr Mini-Bad groß raus

Ein bisschen tricksen bei der Optik

Wer ein kleines Bad ganz groß schummeln möchte, setzt auf einen optischen Kniff: Fliesenexperten raten dazu, die Wandfliesen hell zu halten, während es am Boden Fliesen in etwas dunkleren Farben – etwa Grau, Beton, Anthrazit oder Blau – sein dürfen. Diese Gestaltung verleiht dem kleinen Raum mehr Tiefe und trickst ihn optisch größer. Eine andere Möglichkeit liegt darin, ungenützte Ecken und Nischen mit besonders exklusiven und auffallenden Fliesen zu gestalten – natürlich sparsam. So lenkt man den Blick gezielt auf diese Stellen und setzt einen Blickfang. Im Fall eines dunkleren Bodens sollten diese Eyecatcher entweder auf diesen abgestimmt sein oder man verzichtet ihm zuliebe auf den Effekt der Raumtiefe und hält auch den Boden hell. Jedenfalls sollte man eher auf größere Fliesen setzen und die dazwischenliegenden Fugen nicht zu eng halten. Dadurch ergibt sich ein homogenes Gesamtbild, das den Raum größer, ruhiger und weiträumiger erscheinen lässt und auch im kleinen Raum ein angenehmes Gefühl von Offenheit vermittelt.

Duschwände aus Glas verleihen dem Raum zusätzlich Offenheit und auch Spiegel helfen, kleine Badezimmer optisch etwas zu „vergrößern“. Platzieren Sie dafür schmale Spiegel in Raumecken – von unten bis möglichst weit oben – zum Beispiel mit dekorativen Spiegelfliesen. Bestenfalls liegen sich mehrere Spiegel gegenüber und erzeugen so den Eindruck, den Raum optisch zu vervielfachen. Ist das nicht möglich, dann bringen Sie über dem Waschbecken einen möglichst großen Spiegel an.