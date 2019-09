Aus Alt mach Neu: Badezimmer

Schreckliche Fliesen, schmuddelige Fugen und alles ziemlich abgenutzt: Viele Badezimmer haben ihre beste Zeit längst hinter sich. Meistens erfüllen sie zwar noch ihren Zweck, aktuellen Ansprüchen an Design und Komfort werden sie aber nicht mehr gerecht. Doch so unwohl man sich im in die Jahre gekommenen Bad auch fühlt, häufig überwiegt die Angst vor dem vermeintlichen Aufwand und den Investitionskosten einer Erneuerung. Dabei muss das – wie unsere Anleitung zeigt – gar nicht sein.

Es geht los: Bedürfnisse eruieren

Wer sein Bad erneuern möchte, dem stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung – von der Frischekur mit kleinem Budget bis hin zur umfassenden Renovierung durch den Profi. Um herauszufinden, in welche Richtung es bei Ihnen geht, sollten Sie sich daher schon im Vorfeld drei wichtige Fragen stellen: Was stört am alten Bad? Was soll beim neuen anders werden? Und: Wie viel Geld steht zur Verfügung? Hat man darauf Antworten, so dürfte auch klar sein, wie umfassend die Baderneuerung ausfallen wird.