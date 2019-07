5 Badezimmer-Trends zum Verlieben

Alle Zeichen stehen auf Natur pur

In einer natürlichen Umgebung fällt es besonders leicht, sich zu entspannen. Deshalb sollte auch das heimische Badezimmer nicht mehr nur aus Fliesen und Glas bestehen. Der neue Trend: Holz. Es sorgt im Bad – neben dem natürlichen Look – auch für ein angenehmes Raumklima und eine gesunde Atmosphäre. Und: Es macht den Aufenthalt im Badezimmer zu einem sinnlichen Erlebnis. Besonders geeignet sind ruhige Holzarten, die Feuchtigkeit gut aushalten, wie beispielsweise die Eiche. Andere Materialien, die natürliches Flair versprühen sind beispielsweise Marmor oder Granit. Von Weiß bis Anthrazit sind sie die perfekte Ergänzung zu den Holz-Elementen. Wer eine stilvolle Mischung aus Natürlichkeit und Minimalismus zu schätzen weiß, setzt auf die Kombination von Holz und Keramik. Der Klassiker unter den Oberflächenmaterialien sorgt für Clean Chic im Badezimmer. Ruhig, unaufgeregt und angenehm – so, wie es in diesem Raum eben sein sollte.

Bei der Wahl der Badezimmermöbel ist weniger mehr

Minimalismus hält – neben sämtlichen anderen Wohnbereichen – auch im Badezimmer Einzug. Und das ist gut so! Schließlich soll der Fokus der Aufmerksamkeit dort am eigenen Wohlbefinden liegen. Setzen Sie daher am besten lieber auf weniger, dafür hochwertige Möbel. Geradlinig, mit klarer und präziser Struktur und weitläufigen Oberflächen tragen sie zu einem aufgeräumten Erscheinungsbild Ihrer persönlichen Ruheoase bei. Auch in Sachen Dekoration sollten Sie es exklusiv halten. Wählen Sie einige Lieblingsstücke aus, die dafür einen besonderen Platz bekommen und von dort aus positiv zur Atmosphäre des Zimmers beitragen.