Savanna Feeling: Ein Wohntrend voller Wärme und Naturverbundenheit

Der „Savanna Feeling“-Trend steht für eine lebendige Mischung aus Kultur und Natur, der Ihre eigenen vier Wände zu einem Ort der Entspannung und Inspiration macht. Es ist der perfekte Stil für alle, die das Exotische lieben und gleichzeitig ein warmes und stilvolles Wohnambiente schaffen möchten.

Das macht den Trend aus: Warme Erdtöne & natürliche Materialien Die Farbpalette bei „Savanna Feeling“ ist inspiriert von erdigen Tönen wie Terrakotta, Braun und Grün, die ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit schaffen. Diese Farben harmonieren perfekt mit den klaren Linien und schlichten Formen der Möbel. Dekorationselemente wie Skulpturen im Afrika-Style oder bunte Textilien setzen Akzente und bringen eine persönliche Note in Ihr Zuhause. Daneben unterstreichen rustikale Materialien wie Holz, Stein und Keramik die Verbindung zur Natur. Exotische Accessoires aus Maisblättern, Wasserhyazinthe oder Jute runden den Trend schließlich ab.

Wohnzimmer: Mit Ethno-Charme zur Wohlfühloase Verleihen Sie Ihrem Wohnzimmer mit „Savanna Feeling“ eine gemütliche Atmosphäre. Wählen Sie ein Sofa in sanften Tönen wie Beige, Hellgrau oder Weiß, das eine ruhige Basis schafft. Mit Kissen in Erdfarben sowie im Ethno-Stil setzen Sie stilvolle Akzente und bringen Wärme und Lebendigkeit in den Raum. Lassen Sie den natürlichen Charme mit Wohnzimmermöbeln aus Holz aufleben. Schlichte Designs bei den Regalen und dem Wohnzimmertisch sorgen zusätzlich für Klarheit und Ruhe. Vasen in kräftigen Akzentfarben aus Glas oder Keramik setzen kunstvolle Highlights, während Bilder im Boho-Stil das Thema perfekt abrunden.

Schlafzimmer: Sanfte Farben für mehr Ruhe und Komfort Tauchen Sie Ihr Schlafzimmer in die beruhigende Atmosphäre des neuen Wohntrends: Beginnen Sie mit einer neutralen Farbpalette, die die Ruhe der Natur einfängt – so zum Beispiel mit einem Boxspringbett in Hellbraun, das für jede Menge Komfort sorgt und eine stilvolle Grundlage bildet. Mit Bettwäsche im Animal-Print, die in den warmen Tönen Terracotta, Braun und Grün gehalten ist, setzen Sie den Trend komplett in Szene und bringen die Schönheit der afrikanischen Savanne in Ihr Schlafzimmer. Kuschelige Zierkissen ergänzen das Ensemble und laden zum Entspannen ein. Ein flauschiger Teppich in gedeckten Farben oder ein Juteteppich verleiht dem Raum zusätzliche Wärme und Textur.

Esszimmer: Natürliche Akzente und elegante Details Im Esszimmer wählen Sie am besten einen Esstisch aus dezentem Holz, um den Wohntrend authentisch umzusetzen. Für ein stilvolles Ambiente sorgen dann Stühle im Lederlook, die das warme Flair unterstreichen. Bei der Tischdekoration setzen Sie auf Naturmaterialien: Tischsets aus Wasserhyazinthe und elegante Holzvasen, gefüllt mit Pampasgras, verleihen dem Raum Charakter und Tiefe. Geschirr aus Keramik in sanften Wasserfarben und Gläser in warmen Braun- oder Goldtönen fügen einen Hauch von Eleganz hinzu. Ein saftig grüner Teppich oder Vorhänge in Grün setzen hingegen einen lebendigen Akzent und komplettieren den Look.

Kinderzimmer: Spiel, Spaß und Entspannung im Savanna-Abenteuerland Für kleine Entdecker:innen bringt „Savanna Feeling“ aufregende Abenteuer in das Kinderzimmer: Möbel aus schlichter Buche und in sanften Farben wie Hellbraun und Beige schaffen ein zeitloses Fundament, während ein flauschiger Teppich in warmen Brauntönen oder sanftem Grau für ein gemütliches Spiel- und Krabbelparadies sorgt. Die Wände sind mit einer terrakottafarbenen Akzentwand versehen, die dem Raum einen Hauch von afrikanischem Flair verleiht. Die Bettwäsche mit liebevollen Motiven wie zum Beispiel Giraffen, Löwen oder Elefanten bringt den Zauber der afrikanischen Landschaft ins Kinderzimmer. Ergänzt wird das Ganze durch Kuscheltiere, die den Kleinen treue Begleiter:innen sind, sowie passende Schnuffeltücher, die für zusätzliche Kuschel-Momente sorgen.

Tipp Sie möchten dem „Savanna Feeling“ in Ihrem Zuhause einen persönlichen Touch verleihen? Nichts einfacher als das! Verwandeln Sie alte Vasen und Gläser im Handumdrehen in trendige Eyecatcher mit einem neuen Anstrich in warmen Erdtönen. Setzen Sie Körbe geschickt ein – als stilvolle Aufbewahrungslösungen oder dekorative Elemente, die natürlichen Charme in Ihre Räume bringen. Und wie wäre es mit einem selbstgemachten Strukturbild? Sie setzen damit nicht nur Akzente, sondern verleihen jedem Raum eine besondere Note. Lust bekommen? Hier finden Sie einige Anleitungen und Ideen zum einfachen Selbermachen: In die Ferne träumen - das braucht's dafür

Körbeweise Ideen für mehr Ordnung

Upcycling DIY: Trash-to-Terracotta

DIY-Strukturbild im Schattenfugenrahmen