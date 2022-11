Prokrastination ade: So arbeiten Sie produktiver im Home Office

Nutzen Sie Ihre persönlichen Hochleistungsphasen

W√§hrend manche um f√ľnf Uhr fr√ľh schon hellwach und produktiv sind, k√∂nnen andere um diese Uhrzeit wortw√∂rtlich nur davon tr√§umen und haben eher abends ihre pers√∂nlichen Hochleistungsphasen. Wenn Sie die Zeitr√§ume kennen, an denen Ihnen die Arbeit am leichtesten von der Hand geht, sollten Sie diese ‚Äď soweit m√∂glich ‚Äď ber√ľcksichtigen. Selbstverst√§ndlich gibt es Berufe, die an gewisse Kernarbeitszeiten gekn√ľpft sind. Hier empfiehlt es sich, mit dem Arbeitgeber zu sprechen, ob eine geringf√ľgige Verschiebung der Arbeitszeiten m√∂glich w√§re.

Das Beste zum Schluss: Belohnen Sie sich

Belohnungen sind wohl einer der Grundtriebe menschlichen Verhaltens und konditionieren unser Handeln seit jeher. Dabei beeinflussen vor allem prim√§re Belohnungen wie Essen oder Trinken unser Verhalten ma√ügeblich. Leider k√∂nnen Sie sich nicht f√ľr jedes erledigte To-Do oder jedes erfolgreich umgesetzte Projekt ein Lob von Ihren F√ľhrungskr√§ften erwarten. Motivieren Sie sich daher selbst, indem Sie sich am Ende Ihrer Aufgabe eine kleine Belohnung in Aussicht stellen. Hierf√ľr eignet sich ein St√ľck Schokolade genauso gut wie etwa der Kauf eines neuen Buches oder ein erholsames Vollbad. Setzen Sie die Belohnungen in Relation zu den erledigten To-Dos: F√ľr den Abschluss gr√∂√üere Projekte gibt es gr√∂√üere Belohnungen, bei kleineren Projekten kleinere!