Ökostrom vom Möbelhändler: Neuer Anbieter mischt österreichischen Energiemarkt auf

Das Umdenken im Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft hat mittlerweile auch schon den österreichischen Energiemarkt erreicht. Mit X-POWR geht nun allerdings ein unerwarteter Spieler ins Rennen. Der neue Ökostrom-Anbieter gehört zu XXXLutz , einer der größten und bekanntesten Einrichtungsketten Österreichs. Diese will zukünftig nicht nur in unseren Wohnräumen, sondern auch im Energiesektor einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Doch warum genau Ökostrom? Und wie funktioniert das überhaupt?

Ökostrom vom Möbelhaus – so funktioniert's

Die Idee ist so simpel, wie sie genial ist: Indem das Unternehmen nach und nach PV-Anlagen auf den Dächern der XXXLutz-Gebäude installiert, werden riesige Flächen für die Erzeugung von Solarstrom nutzbar. So wird jede XXXLutz-Filialen nicht nur zum Ort des Möbelkaufs, sondern auch zur Quelle sauberer Energie. Dafür hat sich der Möbelhersteller mit innovativen Partnern aus dem Energiesektor wie MAXENERGY und backbone.one zusammengetan, um den heimischen Ökostrom leistbar an die Kund:innen weitergeben zu können. MAXENERGY sorgt als eingetragenes Energieversorgungsunternehmen dafür, dass Kund:innen immer verlässlich mit Energie versorgt werden. Zukünftig soll es auch möglich sein, dass Österreicher:innen, die selbst grünen Strom erzeugen, diesen einspeisen und ihn so zu X-POWR werden lassen können.