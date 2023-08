Warum sind Küchen von Möbelix so günstig?

Wenn es um bedeutsame Investitionen wie eine neue Küche geht, lautet das gängige Vorurteil: Je teurer, desto qualitativ hochwertiger. Aber stimmt das wirklich? Und woran können Sie erkennen, ob Sie eine Küche mit hoher Qualität vor sich stehen haben? Genau das haben wir uns genauer angesehen und deshalb die günstigen Küchen von Möbelix unter die Lupe genommen.

Qualität: Sind die Küchen von Möbelix qualitativ hochwertig?

Ganz nach dem Motto „Möbelix kost’ fast nix“ bietet Österreichs größter Möbeldiskonter im Gegensatz zu anderen Herstellern vor allem eines: günstige Preise. Und das auch im Küchensegment. Dabei ist gerade hier die Qualität ein besonders wichtiges Kriterium: Die durchschnittliche Lebensdauer einer Küche liegt bei 15 Jahren, im besten Fall hält sie allerdings doppelt so lange. Man tauscht sie also nicht so schnell aus wie andere Möbel. Gerade deshalb sollte eine Planungsküche nicht nur all Ihren individuellen Wünschen entsprechen, sondern auch aus hochwertigen Materialien und den besten Elektrogeräten bestehen.

Bei Möbelix kommen alle Küchen von namhaften deutschen Produzenten aus europäischer Fertigung. Es sind tatsächlich dieselben Küchenmarken, die auch bei anderen Küchenstudios auf dem österreichischen Markt angeboten werden - mit zertifizierter Qualität. Und auch bei den Elektrogeräten müssen Sie keine Abstriche machen: Sie können aus den Top-Marken wie AEG, Neff, Siemens und vielen mehr Ihre bevorzugten Geräte wählen. In den insgesamt 60 Möbelix Küchenstudios in ganz Österreich haben Sie die Möglichkeit, Küchen und Geräte auch vor Ort zu begutachten.