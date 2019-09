Neue Küche: Überschaubarer Aufwand, große Wirkung

Elektrogeräte behalten oder nicht?

Neue Küche hin oder her: Es muss nicht immer alles komplett neu sein. Wenn Sie beispielsweise mit Ihren Elektrogeräten noch zufrieden sind, spricht nichts dagegen, diese zu behalten und so eine ganze Menge Kosten einzusparen. Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler und Co. sind im Normalfall nämlich genormt. Das bedeutet, dass sie in jeden regulären Korpus passen müssten. Und falls nicht, geben Sie dem Küchenbauer einfach die Typennummer bekannt und er passt die neue Küche millimetergenau an Ihre bereits bestehenden Geräte an.

Bedenken Sie aber bitte dennoch, dass alte Geräte häufig große Stromfresser sind. Auf lange Sicht betrachtet, lohnt sich eine Neuanschaffung also allemal. Und last but not least ist auch die Ergonomie in der Küche ein wichtiges Thema: So macht es sich dem Rücken zuliebe bezahlt, anstelle des alten Herdes in einen neuen Backofen in ergonomischer Höhe zu investieren.