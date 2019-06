Küchenergonomie: Ein gesunder Rücken kocht besser

5. Zubehör ordnen und organisieren

Genießen Sie es auch, wenn Küchenwerkzeuge und Zutaten schnell zur Hand sind? Das liegt an gut organisierten Schränken und Auszügen. Mit clever konstruierten Schubladen, Dreh-Auszügen und Co. erreichen Sie alles bequem und nutzen den Platz in Ihrer Küche optimal aus. Doch Achtung: Auch die Platzierung der Küchenutensilien muss unter Berücksichtigung ergonomischer Gesichtspunkte passieren. Beispiel gefällig? Schwere Gegenstände sollten nicht auf einer Höhe oberhalb des Schultergelenks aufbewahrt werden, sondern besser rückenschonend in Unterschränken. Und Zubehör wie Kochlöffel und Pfannenwender – also alles, was Sie häufig brauchen – bringen Sie idealerweise an sogenannten Relingsystemen an der Rückwand der Kochnische an. Das ermöglicht einen unkomplizierten Zugriff und spart jede Menge Zeit.