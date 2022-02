Loft-Küche: Die Meisterin der Multifunktionalität

Offene Wohnküche: Der soziale Mittelpunkt daheim

In vielen kleineren Wohnungen ist es häufig dem Platzmangel geschuldet, dass Küche, Ess- und Wohnzimmer zu einem Raum verschmelzen. Immer öfter jedoch wird auch in großzügigen Neubauten und Einfamilienhäusern so geplant, dass eine offene Wohnküche im Mittelpunkt steht. Eine solche ist nämlich nicht nur schick, sondern hat auch viele andere Vorteile: Allem voran gehen die sozialen Aspekte, die so ein Raumkonzept mit sich bringt. Beim Kochen müssen Sie nicht alleine in einem Kämmerchen stehen – sondern können sich mit Ihren Mitbewohnern ungezwungen unterhalten. Wer gerne für Gäste kocht, kann deren Gesellschaft nicht nur bei Tisch, sondern auch schon während der Zubereitung genießen. Praktisch ist auch, dass die Wege zwischen Küche und Essbereich abgekürzt sind und nicht mehrere Türen im Weg sind, bevor das Essen vom Herd zum Tisch kommt.