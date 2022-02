Mit diesen Tricks werden Sie daheim zum Profi-Koch

Wo das Schlaraffenland zu finden ist? Na, in der eigenen Küche! Das Herzstück eines jeden Zuhauses wartet mit immer mehr innovativen Geräten auf, die der Profiausstattung kaum mehr in etwas nachstehen. Daher gehen wir ab sofort nicht mehr ins Haubenlokal, sondern eröffnen zuhause unser ganz persönliches Gourmetrestaurant.

Ein sicheres Gourmet-Erlebnis

Feinschmecker hatten es nicht immer leicht in letzter Zeit. Doch nachdem die Menüs der Lieferdienste rauf- und runterbestellt gewesen waren, sind viele draufgekommen: So schwer ist das eigentlich gar nicht mit dem Brotbacken und dem Sauerteig-Ansetzen. Die Schnitzelpanier zum Soufflieren zu bringen. Eigene Pasta zu machen. Oder sich endlich per Video-Tutorial selbst beizubringen, wie man Messer richtig schleift. Mit ein wenig Übung und dem passenden Zubehör schlüpfen auch Sie in die weiße Jacke eines Sternekochs – und zwar in Ihrer eigenen Küche.

Kleine Dinge verwandeln Ihre Küche in ein Gourmetrestaurant

Frische Zutaten sind immer gut, frische Kräuter direkt vom Kräuteregal geerntet – noch besser! Das Basilikum wandert zum Beispiel auf die Pizza Margherita, die dank Pizzastein für den Ofen besonders knusprig gelingt. Und wenn wir schon bei der italienischen Küche sind: Mit einer Pasta-Schneidemaschine werden Sie Ihre Spaghetti von nun an nur noch selbst machen. Eines ist jedenfalls sicher – mit der passenden Küchenausstattung zaubern Sie bestimmt Menüs, die Sie und Ihre Liebsten begeistern.