Günstige Konditionen beim Marktführer

„Je teurer, desto besser" stimmt bei Küchen nicht unbedingt. Denn gerade große Möbelhäuser bieten ihre Küchen oft zu einem verhältnismäßig günstigen Preis an. Das liegt aber nicht daran, dass an der Qualität gespart wird, sondern an den großen Abnahmemengen. Dadurch erhalten die Möbelhäuser hervorragende Mengenrabatte, die sie direkt an ihre Kund:innen weitergeben.