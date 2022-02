In 6 Schritten zum begehbaren Kleiderschrank

Die Vorteile eines begehbaren Kleiderschranks sind vielseitig: Mehr Stauraum, mehr Überblick und – gefühlt – mehr Auswahl. Alle Kleidungsstücke sofort im Blick zu haben, hilft bei der „Outfit-Planung“: Es lässt sich vermeiden, dass Lieblingsteile am Boden einer Schublade ein trauriges Dasein fristen. Wer genügend Platz in der Wohnung hat, ist also mit einem begehbaren Kleiderschrank gut beraten. Bei der Planung gilt es, ein paar wichtige Schritte zu beachten.