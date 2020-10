Hello Country: Der Landhausstil modern interpretiert

Was ist der „Hello Country“-Stil?

Weiche Felle, prasselndes Kaminfeuer, gestrickte Sofaüberwürfe: So lauschig mutet der neue „Hello Country“-Einrichtungsstil an. Die perfekte Balance: Ein modern-kühler Look, der mit warmen Farben das Zuhause zum gemütlichen Wohlfühlort macht. Es erinnert somit an den klassischen Landhausstil, aber in eine frische Form gegossen.