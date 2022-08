Unverpackt Einkaufen in Perchtoldsdorf

So sind auch Spontankäufe möglich, ohne die Nachhaltigkeitsaspekte der Produkte außen vor zu lassen – im Supermarkt ist das oft nicht möglich. Bei Ralfis versucht man auf Verpackungen zu verzichten. Aus hygienischen Gründen ist eine Verpackung allerdings manchmal notwendig. Dann setzen die jungen Geschäftsführer vor allem auf nachhaltigere Verpackungen und verzichten großteils auf Plastik. Die Produkte werden zudem fair gehandelt und kommen ohne unnötige Zusatzstoffe aus.

Eine Kostprobe der Produkte kann man sich im Café der jungen Unternehmer gönnen. „Wir verwenden unsere eigenen Produkte für Frühstück und Kaffee, wie Obst und Gemüse. Um ein paar Anreize zu schaffen, versuchen wir alles, was wir haben, auch in unser Bistro miteinzubeziehen“, erzählt Alexandra Neubauer. In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre kann man so mit ruhigem Gewissen regionale Köstlichkeiten probieren.