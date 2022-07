Moderne Möbel für das Büro

Mehr Lebensqualität

Viele Menschen würden bereits früh beginnen, auf ihre Gesundheit zu achten, um auch später noch viel Lebensqualität zu haben. So richten sich manche Kurse gezielt an Menschen im höheren Alter. So etwa die Rückengymnasik, die auch nach langen Bürotagen ideal ist.

Seit der Eröffnung des Studios im Jahr 1987 habe sich die Branche stark gewandelt. Auch die letzten zwei Pandemie-Jahre waren für Fitnessland nicht immer einfach, sagt Gispert. Man entwickle sich aber laufend weiter und so profitieren auch Kunden vom laufend größer werdenden Angebot. Während des Aufenthalts ist mittlerweile sogar eine Kinderbetreuung für Kinder bis sechs Jahren inkludiert.