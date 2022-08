Mutmacher: Ein Marktplatz für alle Kleinproduzenten

Die Begeisterung der Familie zeigt sich am Erfolg: In der Lebensmittelbranche gehen die modernen Waschanlagen etwa in die Fleisch und Fischverarbeitung, in Bäckereien oder in die Gemüseverarbeitung. Aber auch Autoindustrie, Pharma, Kosmetik und der Versandhandel sind Abnehmer.

Laufende Verbesserung

„Das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Hygiene in der Pharmazie und im Lebensmittelbereich ist spätestens seit Beginn der Corona- Pandemie deutlich gestiegen“, so der Geschäftsführer. Das Unternehmen entwickelt sich laufend weiter: Die Maschinen wurden kontinuierlich verbessert und brauchen um bis zu 70 Prozent weniger Energie. Die Waschanlagen können je nach Modell Hunderte oder gar Tausende Kisten in der Stundewaschen.