Hohes Bewusstsein für frühzeitige Vorsorgemaßnahmen bei Eltern

Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen: „Diese finanziellen Mittel haben die meisten Eltern nicht einfach so in der Portokasse. Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, zählt zudem jeder Euro in der Haushaltskasse. Aber Vorsorge für den Nachwuchs lässt sich am einfachsten mit kleinen Beträgen ab 30 Euro im Monat bewerkstelligen. Regelmäßige Einzahlungen summieren sich so über 20 Jahre und mehr zu einem bedeutsamen Betrag, der den Kindern und Jugendlichen jederzeit finanzielle Sicherheit bietet.“