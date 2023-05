Zwischen Zinswende und Risikomanagement: Rechtzeitig für das Alter vorsorgen

Zinswende

Endlich sind die Zinsen wieder gestiegen. Davon werden auch Versicherungskunden in Form höherer Gewinnbeteiligungen profitieren. So hat die Wiener Städtische ihre Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung bereits erhöht.

Inflation

Die hohe Teuerung ist ein Problem für die Menschen und das nicht nur beim täglichen Einkauf oder der Miete. Aufgrund der hohen Inflation lassen sich auch Sparziele für die Altersvorsorge deutlich schwerer erreichen. Wenn es finanziell möglich ist, sollte man die Prämien erhöhen.

Fondspolizzen

Die beste Lösung für den langfristigen Vermögensaufbau. Sie eröffnen nicht nur die Chancen der Kapitalmärkte, sondern bieten gleichzeitig auch attraktive Steuerextras. Damit ist selbst in Zeiten hoher Inflation noch ein Ertrag möglich

Risiken

Wertpapierinvestments bergen Risiken, aber diese können professionelle Fondsmanager minimieren. Wer aber nur Geld auf das Sparbuch legt, dem ist bei einer aktuellen Inflation von 9,8 Prozent ein realer Wertverlust sicher.