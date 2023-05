Die eigenen vier Wände auf Knopfdruck versichern

Rund 17 Einbrüche in Wohnungen und Häuser wurden im vergangenen Jahr in Österreich pro Tag angezeigt. Besonders in der Urlaubszeit haben Einbrecher Hochsaison. Mit der passenden Versicherung werden Einbrüche zwar nicht verhindert, aber mögliche Schäden sind zumindest gedeckt.

Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Eine Haushaltsversicherung ist ein wichtiger Basisschutz, auf den man nicht verzichten sollte, denn diese deckt eine Vielzahl von Risiken ab.“

Dabei reicht das Spektrum vom Wohnungseinbruch über Brände und Wasserrohrbrüche bis zum Fahrraddiebstahl. Besonders wichtig ist, dass auch grobe Fahrlässigkeit gedeckt ist, denn eine kleine Unachtsamkeit wie zum Beispiel das Anlassen des Herdes ist schnell passiert. In Österreich ist in jeder Haushaltsversicherung auch eine Privathaftpflichtversicherung inklusive. Damit werden Schadensersatzforderungen von Dritten abgefedert.