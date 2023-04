5 Gründe für Ihre flexible Gesundheitsvorsorge

Das Gesundheitsbewusstsein der Österreicher ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Als einer der größten Versicherer im Gesundheitsbereich bringt die Wiener Städtische nun mit der Sonderklasseversicherung bestHEALTH ein noch leistungsfähigeres und günstigeres Produkt auf den Markt, das besonders jungen Menschen den Einstieg in die private Krankenversicherung erleichtern soll. Hier lesen Sie die wichtigsten Vorteile:

1. Mehr Komfort und individuellere Behandlungen im Krankheitsfall

Im Schnitt verbringt der Durchschnittspatient in Österreich sechs Tage im Krankenhaus. Mit einer Sonderklasseversicherung wie der neuen bestHEALTH der Wiener Städtischen kann dieser Aufenthalt noch angenehmer und effizienter gestaltet werden. Nicht nur das Spital – auch eine Privatklinik – kann selbst gewählt werden, ebenso der behandelnde Arzt beziehungsweise das Ärzteteam. Ruhe und Entspannung waren schon immer entscheidende Faktoren, um eine Genesung zu fördern. In einem Doppel- oder Einzelzimmer der Sonderklasse kommt man schnell wieder zu Kräften.

2. Maximale Flexibilität durch Tarifvarianten

Die neue Sonderklasse bietet ab sofort in vier Tarifvarianten pro Bundesland mit attraktiven Selbstbehaltshöhen einen umfassenden europaweiten – und auf Wunsch sogar einen weltweiten – Versicherungsschutz. Je höher der Selbstbehalt ist, desto günstiger fällt natürlich die monatliche Prämie aus. Die Selbstbehalte variieren je nach Bundesland. In Wien zum Beispiel reichen sie von 0 bis zu maximal 1.236 Euro pro Jahr bei einer österreichweiten Deckung.

3. Umfangreicher Selbstbehaltsentfall

Generell entfällt der Selbstbehalt vom 20. bis zum 40. Geburtstag. Darüber hinaus fällt dieser bei der neuen bestHEALTH Sonderklasse bei Unfällen, einer Entbindung oder einer ambulanten Operation wie zum Beispiel einer Arthroskopie oder Polypektomie nicht an. Das macht die Versicherungslösung gerade für Jüngere besonders attraktiv. Eltern profitieren zudem von einem halben Selbstbehalt bei ihren Kindern. Übrigens kann die bestHEALTH Sonderklasse bis zum 60. Lebensjahr jährlich ohne erneute Risikoprüfung upgegradet werden.

4. Hebammenleistungen für Schwangere

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind mit körperlichen sowie mentalen Veränderungen verbunden. Hebammen bieten in dieser Zeit medizinisch und psychisch eine wertvolle Unterstützung. In ganz Österreich gibt es etwa 2.600 Hebammen, aber nur rund ein Zehntel davon hat einen Kassenvertrag. Für die Entbindung sowie die ambulante Vor- und Nachbetreuung nehmen viele werdende Eltern daher die Leistungen von Wahlhebammen in Anspruch. Bei der bestHEALTH Sonderklasse der Wiener Städtischen werden von der Versicherung bis zu 400 Euro für die Entbindung sowie für die Vor- und Nachbetreuung durch Hebammen übernommen.

5. Psychologische Betreuung bei schweren Erkrankungen

Schicksalsschläge wie Querschnittlähmungen oder bösartige Tumore bringen große Einschnitte in das Leben der Betroffenen. Sogenannte Dread-Disease-Diagnosen haben nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch auf die Psyche der Patienten. Eine angemessene Krankheitsbewältigung ist oftmals nur mit einer entsprechenden psychologischen Beratung möglich. Bei der bestHEALTH Sonderklasse werden hierfür Kosten von bis zu 700 Euro übernommen.