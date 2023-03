Frauen: Freiheit braucht Vorsorge

Die Situation der Frauen bleibt in Österreich weiterhin kritisch: Laut Statistik Austria waren 2021 in Österreich rund 1.519.000 Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Besonders betroffen sind alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern. Für mehr als jede Dritte von ihnen besteht das Risiko, in Armut oder Ausgrenzung abzurutschen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Frauen noch immer oft deutlich weniger verdienen als Männer. 2021 betrug die Einkommensdifferenz bei Frauen in Vollzeitarbeit zu den Gehältern von Männern im Durchschnitt 18,8 Prozent. Auch die Teilzeitquote bei Frauen liegt mit 49,6 Prozent deutlich über jener der Männer (11,6 %).

Das hat nicht nur spürbare Folgen im täglichen Leben, sondern wirkt sich langfristig auch auf die Pensionen aus. Und die Aussichten auf Besserung dieser Situation sind nicht allzu gut, wie ein Blick auf die Pensionsstatistik zeigt. Während Männer im Schnitt 2.164 Euro pro Monat an Pension bekommen, so sind es bei Frauen gerade einmal 1.264 Euro. Trotz dieser alarmierenden Zahlen ist vielen Frauen die drohende Gefahr der Altersarmut nicht bewusst und sie setzen sich zu wenig mit den Themen Geld und Vorsorge auseinander. Hier will die Wiener Städtische mit ihrem Schwerpunkt #frausorgtvor gegensteuern und die Bewusstseinsbildung vorantreiben.