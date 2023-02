Versicherungslücken durch Teuerung? Mehr Schutz für die eigenen vier Wände

Doch nicht nur die Inflation ist ein Problem für die Versicherungsnehmer, auch der Klimawandel führt immer öfter zu enormen Sachschäden. Grund: Die Unwetter werden häufiger und heftiger. Schon seit Jahren beobachten Versicherungsexperten einen sukzessiven Anstieg von Elementarschäden und damit verbunden auch immer höhere Schadenssummen. Auch 2022 gab es einige Wetterereignisse, die zu enormen Sachschäden führten: Das Sturmtief Ylenia im Februar 2022 verursachte große Sachschäden in Wien, Nieder- und Oberösterreich. Der Juni 2022 war der blitzreichste Monat, seit es die moderne Blitzerfassung in Österreich gibt. Metrologen verzeichnen immer öfter lokale und sehr heftige Wetterereignisse, die innerhalb weniger Minuten immense Schäden anrichten. „Dieser Trend wird sich auch in den nächsten Jahren weiter verstärken. Das bedeutet, dass man auch hierfür Vorsorge treffen sollte“, so Wendler. Eine Erhöhung des Katastrophenschutzes gegen Hochwasser und Erdbeben ist je nach geografischer Lage schon mit wenigen Euro im Monat bei der Wiener Städtischen möglich.