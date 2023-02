Winterzauber und Pistenspaß mit Sicherheitsfaktor

Wer die Risiken beim Winterurlaub reduzieren will, sollte eine private Unfallvorsorge abschließen. Denn die gesetzliche Unfallversicherung kommt nur für Folgen nach Unfällen auf, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen. Bei Freizeitunfällen wird man in Österreich zwar medizinisch erstversorgt, aber für Folgeschäden kommt die gesetzliche Unfallversicherung nicht auf. Steßl: „Auch eine Hubschrauberbergung, etwa nach einem Skiunfall, wird nur unter bestimmten Umständen von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Nur wer eine private Unfallvorsorge hat, kann sicher sein, dass diese Kosten gedeckt sind.“