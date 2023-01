Diese Vorsorgeprodukte machen tatsächlich Sinn

Fondsgebundene Lebensversicherung

Eine Variante, das Ersparte trotz hoher Inflation zu erhalten, bietet ein Investment in Aktien und Fonds. Besonders auf lange Sicht braucht man sich dabei wenig Sorgen wegen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten zu machen. Grund: Durch den Cost-Average-Effekt werden bei fallenden Kursen Fondsanteile günstiger eingekauft und geht es nach oben, werden weniger Anteile gekauft, weil diese dann teurer sind.

Nachdem die Kurse derzeit tief sind, lohnt sich ein Einstieg in die Aktienmärkte jetzt besonders. Ein weiterer Vorteil bei einem Investment in Wertpapiere über eine Fondspolizze ist der Steuervorteil: Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen fällt im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Aktien oder Fonds zwar die vierprozentige Versicherungssteuer auf die Prämien, nicht aber die 27,5-prozentige Kapitalertragsteuer an. Damit sind Erträge und Kursgewinne von Investmentfonds innerhalb einer Fondspolizze steuerfrei.