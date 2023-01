Umfrage: Altersvorsorge bleibt Dauerbrenner

Und damit liegen sie nicht falsch, denn die hohen Aufwendungen für die vielen Krisen in den letzten Jahren und auch die demographische Entwicklung hinterlassen tiefe Spuren im Budget. Laut dem aktuellen mittelfristigen Gutachten der Alterssicherungskommission werden die Ausgaben des Staates für die Pensionen von 26 Milliarden im Jahr 2022 auf fast 38 Milliarden Euro im Jahr 2027 ansteigen. Den größten Teil der Steigerung macht dabei der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung der Arbeitnehmer, Selbstständigen und Bauern mit einem Plus von 8,4 Milliarden aus. Bei den Beamten beträgt das Plus 3,4 Milliarden Euro.

Bartalszky: „Aufgrund dieser hohen Wachstumsraten bei den staatlichen Pensionsaufwendungen ist in den nächsten Jahren davon auszugehen, dass weitere Pensionsreformen folgen werden. Nur wer heute ergänzend auch privat vorsorgt, wird einen finanziell sorgenfreien Lebensabend genießen können.“