„Vorsorge braucht einen gesunden Egoismus“

Die Inflation betrug 2022 beachtliche 8,6 Prozent. Haben Frauen angesichts dieser Preissteigerungen noch das Geld, um sich eine private Vorsorge leisten zu können?

Sonja Steßl: Es kommt nicht so sehr auf die Prämienhöhe an. Selbst mit kleinen Beträgen kann man den Zinseszinseffekt für sich nutzen. Das staatliche Pensionssystem ist gut, aber Teilzeitarbeit und Versicherungslücken schmälern vor allem bei Frauen die Beiträge am Pensionskonto. Ich rate daher jeder Frau, einen Blick auf ihr Pensionskonto zu werfen, um rechtzeitig reagieren zu können.