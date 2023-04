E-Bike-Boom birgt Risiken

Darüber hinaus sind auch Schäden am E-Bike selbst durch Unfall, Vandalismus, Diebstahl und Raub versichert. Genießt man beim Voll-Kasko-Schutz der Wiener Städtischen das Rundum-Sorglos-Paket, so sind beim Teilkasko-Schutz bereits Diebstahl oder die Kollision mit Tieren von der Versicherung gedeckt. Wendler: „Für E-Bike-Besitzer ist es jedenfalls ratsam, auch über eine E-Bike Lenkerunfall-Versicherung nachzudenken. Diese inkludiert auch eine finanzielle Absicherung bei Invalidität und Unfalltod.“ Für Ihren individuellen Versicherungsschutz am Rad sprechen Sie mit Ihrem Berater der Wiener Städtischen oder schließen diese gleich online ab!