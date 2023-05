Ein erfüllter Lebensabend braucht finanzielle Sicherheit

Fondsgebundene Lebensversicherung

Mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung kann man schon mit kleinen Beträgen im Monat in Aktien investieren. Wer in eine Fondspolizze einzahlt, nutzt zudem den Cost-Average- Effekt. Damit werden über längere Zeiträume Kursschwankungen ausgeglichen. Geht der Kurs nach unten, werden Fondsanteile deutlich billiger eingekauft – geht er nach oben, werden weniger Anteile gekauft, weil diese teurer sind. Ein Investment in Aktien und Fonds über eine Fondspolizze bietet darüber hinaus auch noch einen wesentlichen Steuervorteil: Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen fällt im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Aktien oder Fonds zwar die vierprozentige Versicherungssteuer auf die Prämien, nicht aber die 27,5-prozentige Kapitalertragsteuer an. Damit sind Erträge und Kursgewinne von Investmentfonds innerhalb einer Fondspolizze steuerfrei.

EcoSelect Invest - Nachhaltige Fondspolizze

Wem der Schutz des Klimas und der Umwelt wichtig ist, kann mit Produkten der Wiener Städtischen hier ebenfalls einen Beitrag leisten. Mit der Fondspolizze Eco Select Invest können Kunden dabei aus insgesamt 13 nachhaltigen Fonds wählen. Diese Fonds berücksichtigen bei der Wahl der Unternehmen, in die sie investieren, neben den wirtschaftlichen Kennzahlen auch Nachhaltigkeitskriterien. Diese beziehen sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Mit der Fondspolizze Eco Select Invest lässt sich ein individueller Versicherungsschutz mit einer Veranlagung in nachhaltige Investmentfonds verknüpfen. So kann man für das Alter sowie die Familie vorsorgen und dabei gleichzeitig Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und künftige Generationen übernehmen. Diese Fondspolizze der Wiener Städtischen ist österreichweit die erste Fondspolizze, der das Umweltzeichen verliehen wurde.