Wie finde ich den richtigen Reiseschutz?

Frau Wendler, wissen Sie schon, wo Sie heuer hinfahren werden?

Den Sommerurlaub werden wir heuer teilen und werden diesen in Kroatien sowie in Italien am Meer verbringen.

Haben Sie sich schon entschieden, welchen Versicherungsschutz Sie wählen?

Ja, das habe ich. Ich habe eine Jahres-Reiseversicherung abgeschlossen. So genieße ich auf all meinen Reisen den vollen Versicherungsschutz. Man weiß ja nie, was passiert und eine Reiseversicherung gibt einem doch das Gefühl von Sicherheit.