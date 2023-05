Auto, Fahrrad, E-Scooter: Welche Versicherung macht wann Sinn?

Über fünf Millionen Pkws sowie 593.000 Motorräder sind in Österreich für den Straßenverkehr zugelassen. Jährlich werden fast eine halbe Million Fahrräder hierzulande verkauft, wovon knapp 50 Prozent Pedelecs sind. Dazu kommen besonders in den urbanen Gebieten auch noch tausende E-Scooter. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Die Mobilitätswelt wird immer bunter. Darauf haben wir reagiert und in den letzten Jahren unser Produktangebot an die individuellen Bedürfnisse unserer Kund:innen angepasst. Dabei reicht das Spektrum von der klassischen Haftpflicht- und Kaskoversicherung für Autos bis hin zur E-Bike- und E-Scooter-Versicherungen. Viele dieser Versicherungen sind auch bereits online abschließbar.“