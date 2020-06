Wie Sie heuer im Urlaub gut abgesichert sind

Trotzdem bleibt zu beachten: Werden bei Kontrollen falsche Angaben gemacht oder kann nicht glaubhaft vermittelt werden, dass man sich in den letzten 14 Tagen in keinem der geöffneten Staat aufgehalten hat, drohen hohe Strafen. Ein zusätzliches Problem sollte man heuer bei Auslandsreisen bedenken. Für den Fall, dass sich durch eine zweite Corona-Welle die Situation in der jeweiligen Urlaubsdestination ändert, können auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen im jeweiligen Urlaubsland und Österreich sehr schnell angepasst werden. Quarantäne-Aufenthalte, sowie striktere Ein- oder Ausreisebestimmungen sind dann nicht ausgeschlossen.

Welche Risiken geht man ein, wenn man trotzdem in ein stark vom Virus betroffenes Gebiet reist?

Man setzt sich dabei nicht nur hohen gesundheitlichen, sondern auch finanziellen Risiken aus. Werden Schutzmaßnahmen, Hilfeleistungen oder gar eine Rückholaktion durch österreichische Behörden für Reisende in einem Gefährdungsgebiet notwendig, kann es teuer werden. Behörden können bis zu 10.000 Euro pro Person zurückfordern, wenn Reisende trotz Reisewarnung in diese Gebiete gereist sind. Übrigens greift in so einem Fall auch keine private Reiseversicherung, denn für Länder, für die das österreichische Außenministerium eine Reisewarnung ausgesprochen hat, besteht in der Regel kein Versicherungsschutz.

Ist bei einer Reise in Nachbarländer – ohne Reisewarnung – eine Reiseversicherung notwendig?

Die Europäische Krankenversicherungskarte (auf der Rückseite der E-Card) deckt die medizinische Akutversorgung in den EU-Mitglieds- und EWR-Staaten, der Schweiz, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina nach den Regeln des jeweiligen Landes, doch tut sie dies ausschließlich bei Vertragsärzten und in öffentlichen Spitälern. Wird es wirklich ernst, ist zudem schnellstmögliche medizinische Versorgung unerlässlich – die Frage der Kosten stellt sich meist erst im Nachhinein.

In Einrichtungen, die mit der Europäischen Krankenversicherungskarte nicht gedeckt sind, muss die Leistung selbst vorfinanziert werden und kann im Nachhinein bei der Sozialversicherung eingereicht werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Vergütungen an die österreichischen Standardsätze gebunden sind. Die Differenz, die speziell in Urlaubsregionen beachtlich sein kann, ist privat zu erbringen – oder man hat vorgesorgt und kann sich auf eine private Reisekrankenversicherung verlassen. Die Auslandsreise-Krankenversicherung der Wiener Städtischen kann auch noch im letzten Moment vor der Abreise online abgeschlossen werden.