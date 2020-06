Smart Home: Wie schütze ich mich?

Cyberrisiken bestehen aber nicht nur im Eigenheim oder Haushalt, gerade bei täglichen Einkäufen oder beim Online-Shopping bestehen Gefahren.

Bereits jeder vierte Österreicher gibt laut Umfragen an, in den letzten Jahren Opfer eines Cybercrime-Deliktes gewesen und dabei geschädigt worden zu sein. Vor allem gefakte Websites und damit ins leere gehende Bestellungen und Phising, als besondere Form des Internet-Betrugs, finden regelmäßig statt. Mindestens eine Million Menschen in Österreich wurden in den letzten Jahren zumindest einmal finanziell geschädigt.

Sind Cyberrisiken in der Haushaltsversicherung auch berücksichtigt?

Wir empfehlen im Rahmen der Haushalts- und Eigenheimversicherung auch das Zusatzpaket „Pay Protection“, das Schutz vor Phishing beim privaten Online-Banking oder bei Kartenmissbrauch bietet. Auch bei der Rechtsschutzversicherung besteht die Möglichkeit, sich durch anwaltliche Ersthilfe die möglichen finanziellen Folgen von Internetkriminalität, wie Hacking, Bestellbetrug, Mobbing und Stalking auf Social-Media-Plattformen, klein zu halten. Mit der Wiener Städtischen sind unsere Kundinnen und Kunden auch im Internet bestens geschützt.

Sollte trotz der Schutzmaßnahmen eingebrochen oder man im Internet gehackt worden sein, an wen können sich Kunden wenden?

Die Wiener Städtische ist über viele Kommunikationskanäle ansprechbar. Unsere Schadenshotline unter 050 350 355 ist 24/7 kostenlos aus ganz Österreich erreichbar. Bei Haushalts- oder Eigenheimschäden können Kunden auch ihre Schäden via Schadensvideo-App einreichen, dabei erfolgt zugleich eine Begutachtung. Natürlich stehen aber auch unsere Berater jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.