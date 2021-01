Die 5 goldenen Regeln der privaten Vorsorge

3. Früh starten und bis zum Ende durchhalten

Im Alter von 30 Jahren haben viele Menschen andere Dinge im Kopf als die Pension: das Berufsleben, Reisen oder auch die Gründung einer Familie. Bartalszky: „Aber gerade bei der Altersvorsorge ist der Faktor Zeit wichtiger als die Rendite.“ Das zeigt schon eine einfache Rechnung: Wer in 30 Jahren ein Guthaben von 100.000 Euro ansparen will, muss bei einer Durchschnittsverzinsung von drei Prozent monatlich 172 Euro einzahlen. Hat man bei der gleichen Verzinsung aber nur zehn Jahre Zeit, muss man schon 715 Euro monatlich zu Seite legen. Bartalszky: „Je früher man also mit der Vorsorge beginnt, desto kleiner können die monatlichen Prämien ausfallen.“

4. Staatliche Förderungen und Boni nutzen

Die private Vorsorge wird auch staatlich gefördert und dieses geschenkte Geld vom Staat sollte man auch nutzen. Dazu Bartalszky: „Das Basisprodukt jeder Altersvorsorge ist die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Für diese gibt es auch im Jahr 2021 eine staatliche Förderung in Höhe von 4,25 Prozent oder maximal 129,92 Euro.“ Darüber hinaus ist dieses Produkt vollkommen steuerfrei. Und: Die Wiener Städtische unterstützt den Neuabschluss ihrer Prämienpension noch bis Ende März 2021 mit einer Verdoppelung der staatlichen Prämie.

Ein guter Vorsorgepolster lässt sich auch mit dem am 1. Jänner 2019 eingeführten „Familienbonus plus“ aufbauen. Dieser kann als steuerlicher Absetzbetrag in Höhe von 1.500 Euro jährlich pro Kind bis zum 18. Lebensjahr des Kindes geltend gemacht werden – und reduziert so die Steuerlast. Bartalszky: „Es wäre verantwortungsvoll, diesen „Familienbonus plus“ nicht zu konsumieren, sondern tatsächlich in eine private Vorsorgemaßnahme für den Nachwuchs zu investieren.“