Akutthema Pflegevorsorge

Neben der privaten Altersvorsorge ist die Finanzierung der Pflege kranker und alter Menschen die Zukunftsherausforderung schlechthin. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Österreich steigt in den vergangenen Jahren rasant an. Im August 2020 zahlte der Bund österreichweit Pflegegeld an 467.933 Menschen. Laut Prognosen werden im Jahr 2050 deutlich über 750.000 Menschen pflegebedürftig sein.

Diese Entwicklung stellt unser Sozialsystem vor immense Herausforderungen. Aktuell sind knapp eine Million Österreicherinnen und Österreicher direkt oder indirekt in die Pflege und Betreuung eines Angehörigen involviert. Und: 80 Prozent werden zu Hause durch Familienmitglieder gepflegt. Mit einer ergänzenden privaten Pflegevorsorge schafft man sich die finanzielle Möglichkeit zu wählen, wie und wo man einmal betreut beziehungsweise gepflegt werden möchte und entlastet dazu seine Angehörigen.

