Gut versichert den Sommerurlaub genießen

5. Braucht man bei einem Urlaub in Österreich eine Reiseversicherung?

Grundsätzlich ist die ärztliche Versorgung in ganz Österreich ausgezeichnet und eine Reiseversicherung im Heimatland ist nicht unbedingt erforderlich. Wichtig ist aber eine private Unfallversicherung für die ganze Familie! Grund: Jährlich verletzen sich rund 280.000 Menschen in der Freizeit bzw. beim Sport, womit diese beiden Bereiche ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor sind. Das Problem dabei ist, dass die gesetzliche Unfallversicherung nur für Folgen nach Unfällen aufkommt, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin und zurück ereignen. Steßl: „Passiert beim Urlaub in Österreich ein Unfall, ist das ganz klar als Freizeitunfall zu werten. Gerade im Urlaub werden oft neue Aktivitäten ausprobiert, die auch neue und ungewohnte Gefahren mit sich bringen können. Die Kosten der medizinischen Erstversorgung übernimmt zwar die Sozialversicherung, aber für Folgeschäden kommt die gesetzliche Unfallversicherung nicht auf.“ Notwendige Umbauten in der Wohnung als Folge einer Dauerinvalidität oder eine Invalidenrente werden bei einem Freizeitunfall nicht bezahlt.

Wer sich absichern möchte, muss privat vorsorgen, zum Beispiel mit der „Unfallvorsorge PREMIUM“ der Wiener Städtischen, die viele Leistungen versichert. Bereits ab einer Prämie von rund 15 Euro monatlich für Erwachsene und ab etwa 30 Euro pro Monat für die ganze Familie, unabhängig davon wie viele Kinder mitversichert werden, ist hier ein umfassendes Versicherungspaket zu haben.