Die Urlaubszeit ist gekommen und die Sehnsucht nach Sonne, Sand und Meer war lange nicht mehr so groß. Die Wiener Städtische sorgt für die nötige Sicherheit und bietet ihren Kundinnen und Kunden für jede Reise den passenden Schutz.

Da gibt es den Reise-Komplett-Schutz, eine Reisestornoversicherung, die Reiseversicherung für Bahn-Bus-Auto oder gleich eine Jahres-Reiseversicherung. Mit der Online-Reiseversicherung PLUS Risk der Wiener Städtischen sind medizinisch notwendige Heilbehandlungen im Ausland auch in Folge einer Corona-Infektion versichert. Sollte ein Kunde an COVID-19 erkranken und aus diesem Grunde die Reise absagen bzw. abbrechen müssen, werden die Kosten ebenfalls übernommen. Welche Reiseversicherung die Richtige ist, lässt sich am besten in einem persönlichen Beratungsgespräch oder mit dem Reiseschutz-Finder auf der Website der Wiener Städtischen rasch herausfinden und online abschließen.

